محافظ دمياط تتفقد مشروعات تطوير الطرق (صور)

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الثلاثاء، الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات المدرجة بخطة المحافظة للعام المالي الحالى، خلال جولة تفقدية رافقها خلالها اللواء مجدى الوصيف السكرتير سكرتير العام المساعد للمحافظة، وحازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط ومدير إدارة المتابعة والتفتيش المالى والإدارى بديوان عام المحافظة ومحمد رزق مدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية.واستهلت المحافظ جولتها بتفقد الأعمال الجارية بشارع صلاح سالم، بما يتضمنه من رصف الطريق الرئيسى والشوارع المتفرعة منه وإنشاء أرصفة جانبية، وأعمدة إنارة وبالوعات لصرف مياه الأمطار، وكذا تدبيش جانبى الطريق.واصلت الدكتورة منال عوض جولتها بمتابعة الأعمال الجارية بمشروعات تطوير طرق الدكتور على مصطفى مشرفه "الترعة الشرقاوية" وكورنيش النيل والمحور.وفي هذا الصدد، وجهت "الدكتورة منال عوض" تعليماتها بضرورة الالتزام بمواعيد الانتهاء من كافة الأعمال المدرجة بالمشروع طبقًا للجدول الزمني المحدد مع مراعاة كافة المعايير والاشتراطات الهندسية وفقًا للمخطط الاستراتيجي لمدينة دمياط.