منهج أبريل لصفوف النقل من الرابع الابتدائي للثاني الإعدادي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الثلاثاء، منهج شهر أبريل لطلاب صفوف النقل من الرابع الابتدائي إلى الثاني الإعدادي.كانت أول امتحانات صفوف النقل الشهرية للفصل الدراسي الثاني انطلقت، أمس، بأداء الطلاب الامتحانات المجمعة وفق منظومة الأسئلة الاختيار بين المتعدد.وتابعت مديريات التربية والتعليم الامتحانات بالمحافظات من خلال غرف العمليات للتأكد من تطبيق الاجراءات الاحترازية، ومطابقة الأسئلة لمواصفات المركز القومي للامتحانات.