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الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

بورصة أبوظبي تتفوق على سائر أسواق الخليج

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 05:06 م
بورصة أبوظبي
بورصة أبوظبي
وكالات
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أغلقت سوق أبوظبي للأسهم مرتفعة الثلاثاء، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ 2005، في حين تدعم المؤشر السعودي بسهم الشركة السعودية للكهرباء بعد أن أعلنت عن أرباح سنوية قوية.

وفي أبوظبي، أغلق المؤشر مرتفعا 1.5 بالمئة، تقوده زيادة 2.7 بالمئة في سهم اتصالات و1.3 بالمئة في سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات.

بدأت أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات، تداول العقود الآجلة لخام مربان أمس الاثنين، لتتيح ما قد يصبح سعرا معياريا بديلا لتداول خامات الشرق الأوسط.

وقال وائل مكرم، محلل السوق لدى آي.سي.إم.كوم، "إنها خطوة عظيمة أن يكون خام نفط أبوظبي الرئيسي متداولا تداولا حرا في أنحاء العالم. يكفل هذا مزيدا من الشفافية والموثوقية للمتعاملين والمستثمرين. وسيمًكن أيضا متداولي النفط من تغطية انكشافاتهم."

وأضاف مكرم أنه مع تنامي أحجام التداول، ستزداد أهمية العقود الآجلة لبورصة إنتركونتننتال أبوظبي وهو ما قد يمهد لأدوات جديدة نافعة للمستثمرين.

وقفز سهم الخليج للصناعات الدوائية (جلفار) 14 بالمئة مواصلا مكاسبه من الجلسة السابقة.

بدأت جلفار تصنيع لقاح من شركة سينوفارم الصينية، في إطار مشروع مشترك بين سينوفارم وجي.42 التي مقرها أبوظبي.

وبموجب المشروع المشترك، يقام مصنع رئيسي جديد في أبوظبي بطاقة إنتاجية 200 مليون جرعة لقاح سنويا.

وارتفع المؤشر السعودي القياسي 0.2 بالمئة، مدعوما بصعود سهم السعودية للكهرباء 9.9 بالمئة بعد أن أعلنت عن زيادة قوية في أرباح العام بأكمله.

واقترحت الشركة توزيعا نقديا قدره 0.70 ريال للسهم عن 2020. لكن خسائر سهم مصرف الراجحي حدت من مكاسب المؤشر، وذلك بعد بدء تداول السهم دون الحق في توزيعات الأرباح.

وزاد مؤشر دبي الرئيسي 0.2 بالمئة، مع صعود سهم بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنوك الإمارة، 1.8 بالمئة.

وفي قطر، أغلق المؤشر مرتفعا 0.6 بالمئة، إذ صعد سهم مصرف الريان 2.4 بالمئة.

السعودية ارتفع المؤشر 0.2 بالمئة إلى 9635 نقطة
أبوظبي ارتفع المؤشر 1.5 بالمئة إلى 5911 نقطة
دبي ارتفع المؤشر 0.2 بالمئة إلى 2556 نقطة
قطر ارتفع المؤشر 0.6 بالمئة إلى 10381 نقطة
مصر استقر المؤشر عند 10740 نقطة
البحرين تراجع المؤشر 0.3 بالمئة إلى 1454 نقطة
سلطنة عمان تراجع المؤشر 0.1 بالمئة إلى 3681 نقطة
الكويت تراجع المؤشر 0.3 بالمئة إلى 6269 نقطة

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