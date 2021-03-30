الجزائر تدين بشدة الهجمات الإرهابية بشمال موزمبيق

أدانت الجزائر، اليوم الثلاثاء، بشدة سلسلة الهجمات الإرهابية التي استهدفت في الأيام الأخيرة مقاطعة بالما في منطقة كابو ديلقادو، شمال موزمبيق، والتي أوقعت العديد من القتلى في صفوف المدنيين.وقال بيان لوزارة الشئون الخارجية الجزائرية، اليوم، إنه في هذه الظروف العصيبة تقدم الجزائر تعازيها الصادقة للعائلات المكلومة وتجدد تضامنها التام مع حكومة موزمبيق.وأعربت الجزائر عن قناعتها بأن شعب موزمبيق الذي صقلته المحن التي اجتازها، سيتمكن في كنف الوحدة والاستقرار من مجابهة التهديدات التي تطرحها هذه الآفة العالمية.