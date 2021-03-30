الجزائر: لدينا إرادة مشتركة مع إسبانيا لتعزيز التعاون المشترك

أكد وزير الشؤون الخارجية الجزائري صبري بوقدوم، وجود إرادة مشتركة للتعاون بين بلاده وإسبانيا في كل المجالات بهدف تحقيق علاقات متوازنة تحفظ مصالح الطرفين الى جانب تعزيز التنسيق والتشاور حول مختلف القضايا التي تخص المنطقة.وقال بوقدوم - في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة (تويتر) اليوم الثلاثاء- إنه "لقاءات عديدة رفيعة المستوى جمعتني اليوم بالسلطات العليا لمملكة اسبانيا، في اطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين".وأضاف أن هناك "إرادة مشتركة لتعزيز التعاون في كل المجالات خاصة الاقتصادية، بهدف تحقيق علاقات متوازنة تحفظ مصالح الطرفين، مع تعزيز التنسيق والتشاور حول مختلف القضايا التي تخص المنطقة".يذكر أن زيارة بوقدوم لمدريد تأتي بدعوة من نظيرته الإسبانية أرانتتشا قونزاليس لايا وتندرج في إطار المشاورات التقليدية والمنتظمة بين البلدين اللذين وقعا منذ سنة 2002 "معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون"، بحسب بيان سابق لوزارة الخارجية الجزائرية.كما تهدف الزيارة الى تعزير الحوار السياسي والشراكة الاستراتيجية بين البلدين بشكل أكبر في الميادين ذات الاهتمام المشترك، خاصة في ظل الظرف العالمي الراهن الذي يشهد أزمات متعددة الأبعاد.