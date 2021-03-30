الخبراء الدوليون يفصلون استنتاجات تقريرهم حول منشأ كوفيد-19

يعرض الخبراء الدوليون الذين زاروا الصين مؤخرا للتحقيق في منشأ وباء كوفيد-19، بالتفصيل اليوم الثلاثاء، استنتاجاتهم التي ترجح انتقال الفيروس من مصدره الحيواني إلى الإنسان عبر حيوان وسيط لم يتم تحديده حتى الآن.وصدر التقرير المشترك لخبراء منظمة الصحة الدولية والصين بعد قيام البعثة بمهمة لتقصي مصدر انتقال فيروس كورونا إلى الإنسان، تعتبر بالغة الأهمية لمحاولة التصدي بشكل أفضل لأي وباء محتمل في المستقبل.وجرت المهمة بين 14 يناير و9 فبراير، وستعرض نتائجها الثلاثاء في جنيف خلال مؤتمر صحافي عبر الإنترنت في الساعة 14،00 ت غ.بموازاة ذلك تستمر دول اوروبية عدة تواجه موجة وبائية ثالثة باعلان إجراءات في محاولة للحد من انتشار الفيروس خصوصا ما يتعلق منها بالسفر.وستعمد ألمانيا في "الأيام الثمانية إلى الأربعة عشر المقبلة" إلى تعزيز عمليات التدقيق حول حدودها البرية ولا سيما مع فرنسا والدنمارك وبولندا. ولن يكون عناصر الشرطة مخولين "إرجاع مسافرين" من أي جهة أتوا لكنهم سيتحققون من أنهم يحملون فحصا سلبي النتيجة أجري قبل أقل من 48 ساعة وتسجلوا لدى السلطات الصحية الألمانية.أما إيطاليا التي اعتمدت في الجزء الأكبر من أراضيها تدابير صارمة، فستفرض حجرا من خمسة أيام على المسافرين الآتين من دول الاتحاد الأوروبي. وعليهم أن يجروا فحصا قبل مغادرتهم بلادهم وآخر في نهاية فترة الحجر.في فرنسا حيث تجاوز عدد المرضى في أقسام الإنعاش المستوى الأعلى المسجل خلال الموجة الثانية، تواجه السلطات ضغوطا لفرض قيود جديدة وعدم الوصول إلى "الخط الأحمر "المتمثل بالاضطرار فرز المرضى وهو تحذير وجهه الأطباء.وفي ظل هذا الوضع، سيحاول تقرير خبراء منظمة الصحة العالمية إلقاء الضوء على منشأ الجائحة التي اسفرت عن ما لا يقل عن 2،79 مليون وفاة وفق تعداد لوكالة فرانس برس بعد 15 شهرا على رصد أولى الإصابات بكوفيد-19 نهاية ديسمبر 2019 في وهان في الصين.وبحسب عناصر التقرير الذي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة عنه الإثنين، يعتبر الخبراء أن فرضية انتقال الفيروس إلى الإنسان عبر حيوان وسيط "محتملة إلى محتملة جدا"، في مقابل "استبعاد تام" لفرضية تسرّب الفيروس من مختبر جراء حادث.ويرجح التقرير الفرضية الشائعة، بأن الفيروس انتقل بشكل طبيعي من حيوان يعد المصدر أو الخزان هو على الأرجح الخفافيش، عبر حيوان آخر لم يتم تحديده حتى الآن، ومن بين الحيوانات الوسيطة المشتبه بها الهرّ والأرنب والمنك، أو حتى آكل النمل الحرشفي أو النمس.غير أن الخبراء رأوا، أن الانتقال المباشر للفيروس من الحيوان الذي يعد المصدر إلى الإنسان "ممكنة إلى مرجحة"، من غير أن يستبعدوا نظرية الانتقال عبر اللحوم المجلّدة، وهي النظرية التي ترجّحها بكين، معتبرين أن هذا السيناريو "ممكن".ويوصي التقرير بمواصلة الدراسات على قاعدة هذه الفرضيات الثلاث، ويستبعد في المقابل إمكان أن يكون الفيروس انتقل إلى الإنسان جراء حادث في مختبر.وصرح المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس الإثنين: أنه مع صدور هذا التقرير "جميع الافتراضات مطروحة على الطاولة وتستحق دراسات إضافية وشاملة".ويعرض غيبرييسوس ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال الثلاثاء مسودة "اتفاقية دولية حول الجوائح" تسمح بمواجهة الأزمات الصحية التي ستطرأ حتما في المستقبل بشكل أفضل.وكتب قادة حوالى عشرين دولة في مقالة مشتركة تصدر الثلاثاء في عدد من الصحف الدولية "ستكون هناك جوائح أخرى وحالات صحية طارئة أخرى واسعة النطاق. لا يمكن لأي حكومة ولا لأي هيئة متعددة الأطراف أن تواجه وحدها هذا الخطر".وبين موقعي المقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ورؤساء كوريا الجنوبية مون جاي إن وجنوب إفريقيا سيريل رامافوزا وإندونيسيا جوكو ويدودو وتشيلي سيباستيان بينييرا.وجاء في المقال أنه في وقت "يستغل (كوفيد-19) نقاط ضعفنا وانقساماتنا... فإن مثل هذا الالتزام الجماعي المتجدد سيشكل محطة هامة لتعزيز الاستعدادات للجوائح على أعلى المستويات السياسية".وتابع النص أن المعاهدة "ينبغي أن تقود إلى تحمل أكبر للمسؤولية بشكل متبادل وإلى تقاسم للمسؤوليات" وإلى "تشجيع الشفافية والتعاون داخل النظام الدولي" مع الدعوة إلى "استخلاص العبر" من كوفيد-19 والعمل مع المجتمع المدني والقطاع الخاص.في هذه الأثناء، تتقدم حملات التلقيح تدريجا.وأعلن مختبر "بايونتيك" الألماني الثلاثاء أنه ينوي في 2021 انتاج 2،5 مليار جرعة من اللقاح الذي طوره مع الشركة الأميركية فايزر أي بزيادة 25 % مما أعلن في الأساس.وفي الولايات المتحدة أعلن الرئيس جو بايدن الإثنين تسريع حملة التلقيح، محذرا في الوقت نفسه "إننا بعيدون عن الانتصار في الحرب ضد كوفيد-19". وأضاف "ليس الوقت الآن وقت الاحتفالات، لا تستسلموا الآن".في المملكة المتحدة تحسن الوضع بوضوح بفضل الاغلاق الذي فرض مطلع يناير وحملة التلقيح. ولم تسجل السلطات الصحية أي حالة وفاة في لندن الأحد للمرة الثانية فقط هذه السنة.