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الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الإمارات: الحل السياسى هو المخرج الوحيد للأزمة السورية

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 05:18 م
محمد بن زايد
محمد بن زايد
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أكدت دولة الإمارات أن الحل السياسي هو المخرج الوحيد للأزمة السورية، مشيرة إلى دعمها الكامل لجهود الأمم المتحدة ومبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا جير بيدرسون، إلى جانب جهود الوساطة الدولية الأخرى الهادفة إلى التوصل إلى اتفاق سلام بناء على مؤتمر جنيف وقرار مجلس الأمن رقم 2254.

وجاء ذلك خلال مشاركة الإمارات في مؤتمر (دعم مستقبل سوريا والمنطقة)، الذي انعقد في بروكسل وتستضيفه الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي للعام الخامس، حيث تعهدت الإمارات خلاله بتقديم 30 مليون دولار أمريكي؛ دعمًا للجهود الدولية الرامية لرفع المعاناة عن الشعب السوري، ولتوفير التمويل اللازم للأنشطة الإنسانية في هذا الإطار.

وجدد وزير الدولة الإماراتي خليفة شاهين المرر - في كلمته أمام المؤتمر الذي عقد عبر (الفيديو كونفرنس)، وأوردتها وكالة الأنباء الإماراتية، اليوم الثلاثاء- التأكيد على رفض الإمارات للتدخل الأجنبي في الشأن السوري، والتشديد على أهمية وجود دور عربي فعال في سوريا، ومساعدة السوريين في العودة إلى محيطهم العربي.

وأشار إلى أن الإمارات تحتضن- على أرضها منذ بداية الأزمة السورية- ما يزيد على 130 ألف سورى، موضحًا أنها على مدار سنوات الحرب والمعاناة هذه ظلت على موقفها الداعم للشعب السوري، "باسطة يد العطاء" بالمساعدات والدعم للأخوة السوريين في الداخل السوري أو في الدول المجاورة المستضيفة للاجئين، مؤكدًا اهتمام الإمارات بالعمل على التخفيف من الآثار الإنسانية والتهديدات الصحية التي تفرضها جائحة " كوفيد 19 " في سوريا وعلى اللاجئين.

ولفت إلى أن الإمارات قدمت- على مدار السنوات العشر الماضية - ما يزيد على 1.11 مليار دولار أمريكي من المساعدات لغوث اللاجئين السوريين سواء داخل سوريا أو في كل من الأردن ولبنان والعراق واليونان.

ولفت إلى أن الإمارات عضو مؤسس مشارك إلى جانب ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية في صندوق الائتمان لإنعاش سوريا SRTF وساهمت فيه بمبلغ 23.4 مليون دولار أمريكي لدعم الاستقرار للسوريين النازحين داخليا.

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