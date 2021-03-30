فرنسا تنفي نتائج تحقيق تتهم إحدى ضرباتها الجوية بمالي في قتل مدنيين

نفت وزارة الدفاع الفرنسية الثلاثاء، نتائج تحقيق أجرته الأمم المتحدة حول ضربة جوية لقواتها في وسط مالي في يناير توصل الى أن الضربة أدت الى مقتل 19 مدنيا.وأعربت الوزارة في بيان عن "تحفظها الثابت" على التقرير وتأكيدها انه "في الثالث من يناير نفذت القوات المسلحة الفرنسية ضربة جوية استهدفت جماعة ارهابية مسلحة مصنفة كذلك" قرب قرية بونتي.وأضاف البيان أن الوزارة لديها "تحفظات كثيرة حول المنهجية المتبعة" للأمم المتحدة في اجرائها التحقيق.