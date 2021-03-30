قنصل الصين بالإسكندرية: مستعدون لتعزيز التعاون مع مصر فى مجال المرأة

أكدت جياو لى يينج، قنصل عام الصين بالإسكندرية، أن الصين على استعداد لتعزيز التعاون مع مصر في مجال المرأة والعمل يدا بيد من أجل تعزيز المساواة بين الجنسين في العالم، مما يساهم بالحكمة والقوة في بناء مجتمع المصير المشترك للبشرية وبناء عالم أجمل وأفضل.وأشارت إلى أن المرأة المصرية تكتسب اهتماما خاصًا في شهرمارس من كل عام، وذلك لاستقبال الأعياد النسائية على التوالي بما فيها يوم المرأة العالمي، وعيد المرأة المصرية، وعيدالأم.وأضافت خلال تصريحات صحفية لها أنها خلال شغلها لمنصب القنصل العام الصيني بالإسكندرية علي مدار عامين، شعرت بالجهود الهائلة التي تبذلها الحكومة المصرية للارتقاء بمكانة المرأة فضلا عن الإنجازات التي لم يسبق لها مثيل.وأوضحت قنصل عام الصين بالإسكندرية، أنه توجد كوادر نسائية كثيرة في مصر كالوزيرات والبرلمانيات والقاضيات، مشيرة إلى أنه في عملها التقيت بكثير من الممثلات البارزات في العديد من المجالات المختلفة، اللاتي لا يظهرن دورالمرأة في مجالاتهن وخدمة تنمية البلاد الاقتصادية والاجتماعية فحسب، بل أيضا يبرزن قوة المرأة في المكافحة ضد وباء فيروس كورونا المستجد.وأكدت أن الصين أوفت بمسئولياتها ودورها كدولة كبيرة في شأن تشجيع المساواة بين الجنسين وتعزيز التعاون العالمي في النهوض بقضية المرأة، موضحة أن المساواة بين الرجل والمرأة هى سياسة الدولة الأساسية للصين.وتدعم الحكومة الصينية بقوة النساء والمنظمات النسائية الممثلة في الاتحاد النسائي لعموم الصين لبناء الصداقات وتكوين صداقات مع النساء من جميع أنحاء العالم للتعلم المتبادل وتعزيز التنمية، وأيضا تدعم تنظيم منتديات للمرأة في إطار منتدى التعاون الصيني الإفريقي، ومنتدى التعاون الصيني العربي من أجل تعزيز الصداقة والثقة المتبادلة مع الدول العربية والأفريقية.وأوضحت قائلة: "لقد أسسنا نظاما قانونيا يشمل أكثرمن 100 قانون ولائحة لضمان حقوق النساء ومصالحهن على نحوشامل، وصُنفت الصين من قبل منظمة الصحة العالمية ضمن قائمة الدول العشر ذات الكفاءة العالية لحماية صحة النساء والأطفال، وقضينا على الفجوة بين الجنسين في مجال تلقي التعليم الإلزامي بشكل عام، ويشكل عدد النساء أكثر من 40% من الأيدي العاملة في المجتمع وأكثر من 50% من رواد الأعمال في قطاع الإنترنت".وأضافت: "تشارك ايضا غالبية النساء بنشاط في قضية الاشتراكية ذات الخصائص الصينية في العصر الجديد، وبفخرهن الثابت وعملهن الجاد، قد لعبن دورًا مهمًا في "نصف السماء"، خاصة في أصعب اللحظات أثناء مكافحة الجائحة في الصين، حيث أسرع أكثر من 40 ألف طبيب وممرض من كل أرجاء البلاد إلى مقاطعة هوبي لتقديم المساعدة، ثلثان منهم نساء، بمن فيهن ممرّضة قادمة من مقاطعة قوانغدون غدون 20 عاما من عمرها".في الحقيقة، أظهرت عشرات الآلاف من الصينيات مثل هذه الممرّضة الشجاعة والاحترافية أمام المخاطر الكبيرة في مكافحة الجائحة، وتمكنّ من مساعدة بلادنا على تجاوز الفترة الصعبة بالإحساس بالمسؤولية وروح التضحية بالنفس.في الوقت الراهن، مازال أمامنا طريق طويل لبناء عالم تسوده المساواة بين الجنسين وبناء مجتمع متسامح وتنموي، ولابد من مواصلة تعزيز التعاون الدولي.