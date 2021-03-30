الاتحاد الأوروبي يبحث التحديات أمام إجراء الانتخابات الفلسطينية

بحث رئيس لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية حنا ناصر، اليوم الثلاثاء، مع ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين سفين كون فون بورغسدورف والوفد المرافق له، التحديات المحتملة في طريق إجراء الانتخابات، خاصة في مدينة القدس.ودعا ناصر - وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - الاتحاد الأوروبي إلى الضغط على الجانب الإسرائيلي؛ لتنفيذ الاتفاقيات الموقعة والتي تتيح للمقدسيين المشاركة بالانتخابات في مدينة القدس.وأطلع ناصر، ممثل الاتحاد الأوروبي - خلال اللقاء الذي جرى في مقر اللجنة بالبيرة - على استعدادات اللجنة وجهودها لإنجاز الانتخابات، مستعرضا مراحل العملية الانتخابية وصولًا إلى مرحلة الترشح لانتخابات المجلس التشريعي 2021 المستمرة حتى غد.من جانبه، أكد "بورغسدورف" دعم الاتحاد لإجراء الانتخابات في كل الأراضي الفلسطينية وضمنها القدس الشرقية، مشيدا بعمل لجنة الانتخابات المركزية بالتحضير لانتخابات نزيهة وشفافة وديمقراطية، داعيًا كل الأطراف لبذل كل الجهود لإنجاح هذه العملية.