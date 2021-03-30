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الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الخميس.. فتح باب العضوية لنادي دمياط الرياضي

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 04:58 م
فتح باب العضوية لنادي
فتح باب العضوية لنادي دمياط الرياضي
حسام فهمي
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أعلن النائب ضياء بصل عضو مجلس النواب عن محافظة دمياط، وعضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، عن فتح باب العضوية لنادي دمياط الرياضي بعد موافقة كلا من محمود أبو زهرة وكيل وزارة الشباب والرياضة بدمياط، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على الطلب الذي تقدم به بشأن فتح باب العضوية للنادي وقبول سداد الاشتراك السنوي للأعضاء بعد أن تم تحديد مبلغ الاشتراك السنوي ١٢٠ جنيه.

كما تقرر استرجاع العضويات السابقة التي تم فصلها مسبقا، بعد سداد المستحقات الموجودة عليهم.

كما بلغت قيمة الاشتراك للعضويات الجديدة ٣ آلاف جنيه ويتم تقسيط المبلغ بالإضافة إلى الاشتراك السنوي والضرائب المستحقة.
ويتم سداد قيمة اشتراك العضوية في مقر مديرية الشباب والرياضة بدمياط فقط، حيث لا يوجد منفذ آخر ابتداء من يوم الخميس ١ أبريل وعلى مدار الأسبوع عدا يومي الجمعة والسبت من الساعة ١٠ صباحا وحتى الخامسة مساء.

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