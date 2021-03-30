لعدم تنظيف المنزل.. عامل ينهي حياة نجلته بـ«قالب طوب» في مطروح

أنهى عامل حياة نجلته عقب الاعتداء عليها بقالب طوب، لعدم قيامها بإنهاء أعمال تنظيف المنزل بمنطقة عزبة الطواهر بالكيلو 2 بمدينة مرسى مطروح.وأكد مصدر أمني في تصريحات لـ"الدستور، أن "حمد. د" عامل، اعتدى على نجلته "آية.ح.د" 14 عاما، بالضرب بقالب طوب لعدم قيامها بإنهاء أعمال تنظيف المنزل، لافتا إلى أنه بعد قتلها قام بإبلاغ الشرطة، وتم القبض عليه والتحفظ على جثمان الفتاة في ثلاجة المستشفى.وأضاف المصدر، أنه بعد وصول الفتاة إلى مستشفى مطروح العام والكشف عليها تبين أن الفتاة بها إصابات "كدمة بالعين اليسرى وورم وسحجات شديدة بالوجه والجسم ولا يوجد بها أي علامات حيوية"، مؤكدا أنه تم التحفظ على الجثمان تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة.