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الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

نائب بالشيوخ: مصر لديها قيادة سياسية حكيمة

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 04:55 م
محمد الرشيدي
محمد الرشيدي
أشرف لاشين
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قال النائب محمد الرشيدي عضو لجنة العلاقات الخارجية والإفريقية والعربية بمجلس الشيوخ والقيادي بحزب الشعب الجمهوري، إن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن أمن مصر المائي وأنه خط أحمر رسالة واضحة للجانب الاثيوبي، مؤكدا أن مصر لديها قيادة سياسية حكيمة وأمينة ولن يسمح بالمساس بأمنها المائي.

وأوضح الرشيدي في بيان له اليوم، أن مصر لديها حقوق تاريخية في المياه وأي عبث بحصتها المائية هو بمثابة كارثة ستعرض المنطقة بأكملها إلي عدم الاستقرار، مشيرا إلي أن تعنت إثيوبيا المستمر لن يفيدها بل سيجلب مخاطر يمكن تفاديها بالحوار السلمي، وعليها أن تدرك أن مصر لن ولم تفرط في نقطة مياه واحدة من حقوقها وما تفعله إثيوبيا مضيعة للوقت وهي الخاسر الوحيد.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلي أن مصر منذ بداية الأزمة مع إثيوبيا تتعامل بحسن النوايا ولجأت لكافة الأطراف وبعض الدول من أجل إنهاء الأزمة عن طريق الحوار السلمي إلا أن التعنت الإثيوبي هو الذي عطل الحوار وتسبب في تفاقم الأزمة ولا يتعامل بحسن النوايا.

وذكر القيادي بحزب الشعب الجمهوري، أن نهر النيل مصدر الحياة لملايين المصريين، وعلى إثيوبيا التجاوب مع مطالب دولتي المصب مصر والسودان، والتخلي عن عنادها غير المفيد، مؤكدا أن مصر تريد الخير والنهوض لكافة الدولة ولكن ليس على حساب شعبها.

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