5995 إصابة بكورونا في العراق

أعلنت وزارة الصحة العراقية عن تسجيل 5 آلاف و995 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة في البلاد إلى 844 ألفا و260 حالة.وذكرت الوزارة- في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم الثلاثاء- أنه تم تسجيل 4 آلاف و915 حالة شفاء جديدة من الفيروس؛ ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 755 ألفا و350 حالة، فيما تم تسجيل 37 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 14 ألفا و286 حالة وفاة.ولفت الصحة العراقية إلى أن 13 ألفا و20 مواطنا تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا في يوم واحد.