«الاتصالات» تطالب بعقد جلسات تعريفية لتطبيق الفاتورة الإلكترونية

قال المهندس ايهاب سعيد رئيس شعبة مكاتب الاتصالات ان تطبيق الفاتورة الالكترونية يتطلب عقد جلسات تعريفية بين وزارة المالية ومصلحة الضرائب واتحاد الغرف التجارية توضح دور التجار في تنفيذ المنظومة واهمية العمل علي تقديم الفاتورة للمستهلكين خلال الأيام المقبلة.وأشار سعيد في تصريحات الي "الدستور" أن مفهوم الفاتورة الالكترونية ليس مجرد فاتورة او شيت ورقي كما يتوهم البعض ولكنها قد تصبح رسالة نصية علي هاتفك المحمول مشيرا الي ان تطبيق الفاتورة الالكترونية سيؤدي الي احتفاظ العميل ببيانات عملية الشراء ويمكن الرجوع اليها في اي وقت كما تحد من عمليات التضارب والتعلاب من قبل بعض التجار في اسعار المنتجات.واوضاف سعيد ان الفاتورة الالكترونية ستحفظ حقوق الدولة والمستهلك معا وتؤدي الي تفعيل منظومة التحول الرقمي والشمول المالي والتي تنتهجها الدولة مشيرا الي ان مجتمع التجار يرحب بالتعاون مع الدولة في تنفيذ هذه المنظومة والتي ستؤدي الي حماية جميع المعاملات الالكترونية وتوثيقها.