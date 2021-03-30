ناهد عفيفي فلاحة في «بين السما والأرض»

رشح المخرج ماندو العدل الممثلة الشابة ناهد عفيفي لدور كوميدي في مسلسل "بين السما والأرض" والذي يتم تصويره حاليا بأحد البلاتوهات وسيتم عرضه خلال موسم رمضان المقبل.وبدأت ناهد عفيفي تصوير مشاهدها في المسلسل وتقوم بدور هيام سيدة فلاحة وهو دور كوميدي لم تلعبه ناهد عفيفي من قبل.من ناحية أخرى تستمر ناهد عفيفي في تصوير مشاهدها في مسلسل حرب أهلية مع النجمة يسرا والنجم باسل خياط والمخرج سامح عبدالعزيز.الجدير بالذكر أن ناهد عفيفي شاركت في مجموعة من الأعمال الدرامية منها الزيبق وأفراح القبة والخروج ولأعلي سعر كما شاركت أيضا في العديد من الأعمال السينمائية.مسلسل "بين السما والأرض" عن قصة الأديب العالمي نجيب محفوظ قصة وسيناريو وحوار إسلام حافظ بطولة هاني سلامة ودرة وسوسن بدر وأحمد بدير ومحمد لطفي وندي موسي وكوكبة أخرى من النجوم إخراج ماندو العدل إنتاج شركة سينرچي تامر مرسي.