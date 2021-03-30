محافظ المنوفية يتفقد أعمال تطوير مركز الغسيل الكلوي بمستشفى تلا

تفقد اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، أعمال تطوير ورفع كفاءة مركز الغسيل الكلوي "إحلال وتجديد" بمستشفى تلا المركزي وبتكلفة تقديرية مليون و340 ألف جنيه، مشيدًا بحجم الأعمال والتجهيزات المبذولة للارتقاء بالمنظومة الصحية ولتحسين كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.حيث تفقد محافظ المنوفية وحدة المعالجة الجديدة بالمركز بتكلفة " 240 " ألف جنيه وطمئن على توافر كافة الأجهزة والمستلزمات الطبية اللازمة للتشغيل مؤكدًا على ضرورة تنظيم سير العمل والتشديد على حسن استقبال ومعاملة المواطنين ومشيرًا إلى أنه لا يدخر جهدًا في سبيل تحسين جودة الخدمات المقدمة للمرضى.وأوضح وكيل وزارة الصحة بأن مركز الغسيل الكلوي يقام على مساحة 550 متر ويضم (34) ماكينة غسيل كلوى و(26) سرير للمرضى ويعمل بنظام ثلاث ورديات باليوم الواحد، مشيرًا الى أنه تم الاستلام المبدئي للوحدة ومن المقرر استقبال الحالات من الأسبوع المقبل.وخلال جولته تفقد محافظ المنوفية أعمال تطوير ورفع كفاءة الحديقة الجديدة بمدينة تلا والمقامة على مساحة 300 متر بنسبة تنفيذ 80% وبتكلفة تصل إلى( 4) مليون جنيه مشددًا بضرورة تكثيف الأعمال وبذل المزيد من الجهد للانتهاء من الأعمال المتبقية وفق الجدول الزمني المقرر تمهيدًا لافتتاحها كمتنفس لأهالي مدينة تلا.كما تفقد محافظ المنوفية ترعة البتانونية وكلف مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بوضع تصور لرفع كفاءة جانبي الترعة وتطوير ممشى الكوبرى أمام المزلقان، كما كلف السكرتير العام المساعد بالتنسيق مع مديرية الري لتدبيش جانبي ترعة البتانونية في المسافة ما قبل الكوبرى امتداد المزلقان ورفع كافة المخلفات وتطهير الترعة.يأتي هذا في إطار جهود محافظ المنوفية للنهوض بقطاع تحسين البيئة والنظافة وتطوير وتجميل الحدائق والميادين العامة ورفع كفاءتها لإعادة الشكل العام للمحافظة والحفاظ علي الصحة العامة للمواطنين.