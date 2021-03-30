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الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

محمود حميدة: السينما أكثر ما يمكن أن يربط مصر بإفريقيا

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 04:44 م
محمود حميدة
محمود حميدة
حسين الجندي
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عبر النجم محمود حميدة عن سعادته بإقامة الدورة الجديدة من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، مشيرا إلى أنه سعد أكثر عندما علم أن دولة السودان الشقيق هي ضيف شرف الدورة العاشرة من المهرجان والذي تقام فعالياتها حاليًا علي أن يقام لها حفل ختام غدا الأربعاء.

وقال "حميدة" لـ"الدستور": "المهرجان لأنه سينما وإفريقية على وجه التخصيص سوف يربط مصر بدول إفريقيا ويوطد العلاقات ومافيش حاجة هتربط مصر بباقي الدول الأفريقية إلا من خلال صناعة السينما".

وأضاف: "السودان هو أقرب حاجة لينا كانوا زمان بيقولوا عليها مملكة مصر والسودان وهناك اعتراض وتأييد وأنا أظن أن مصر والسودان إنسانيا نسيج واحد مش متقارب لا نسيج واحد حتى وإن اختلفت بعض العادات والتقاليد أنا مافيش حاجز بيني وبينهم".

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