كيفية الوقاية من مضاعفات السكري؟

يتعين على مرضى السكري التحكم في مستواه بعناية، ففي بعض الأحيان قد يحتاجون لحقن أنسولين حال الإصابة بالنوع الأول، ويحتاج المصابون من النوع الثاني إلى أقراص لخفض معدل السكر في الدم، لكن نظامك الغذائي وبعض الممارسات قد تجعلك في مأمن، نستعرض في هذه السطور:في كتاب "الصحة والعافية" أسرار ستغير حياتك، للمؤلفين مارك وبيتر، يتركز العلاج بصورة رئيسية في اتباع نظام غذائي نباتي غنى بالفواكة والخضروات الطازجة والمكسرات، وقليل من الكربوهيدرات المكررة والدهون المشبعة.كما أن إدخال بعض التغييرات على نمط الحياة مثل ممارسة التمارين الرياضية وفقدان الوزن، يعمل على منع أو تأخير الإصابة بالنوع الثاني من المرض أو على الأقل الوقاية من المضاعفات، أما عن النظام النباتي فإنه يحتوي على نسبة ألياف عالية، نسبة أقل من الدهون المشبعة، وخال من الكوليسترول.وأضاف المؤلفان أن هذه التغيرات في نمطك الصحي تساعد أن يكون السكر في موضعه الطبيعي، بالإضافة إلى منع أية أضرار قد تحدث للعينين أو الكليتين وشرايين الدم ولاسيما الأطراف السفلية.