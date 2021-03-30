ميناء الإسكندرية يستقبل 160 ألف طن سلع

انتظمت حركة الملاحة وتداول البضائع بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية إذ بلغ إجمالي حجم البضائع المتداولة صادر ووارد بميناءى الإسكندرية والدخيلة 160777 طن، وبلغت أعداد الحاويات المتداولة صادر ووارد 1286 حاوية مكافئة كما تم دخول وخروج عدد 10369 شاحنة عبر بوابات ميناء الإسكندرية والدخيلة.وفى ذات السياق بلغت إجمالي عدد السفن التى تباشر عمليات الشحن والتفريغ 40 سفينة.وشدد الربان طارق شاهين، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية، على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة لمواجهة جائحة كورونا وكذلك التنبيه على المحافظة على المعايير البيئيه والقياسية ونظافة المسطح المائي والأرضى.