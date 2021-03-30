فتح باب المشاركة فى معرض فيصل الرمضاني للكتاب المخفض

أعلن اتحاد الناشرين المصريين في بيان له صدر منذ قليل، عن فتح باب المشاركة والحجز بمعرض فيصل الرمضاني للكتاب المخفض، وأن الباب سيفتح أمام الاشتراكات والحجز في الفترة من 31 مارس الجاري وحتى الرابع من أبريل المقبل.وأضاف البيان أن المعرض سوف يقام من 8 لـ18 رمضان المقبل 1442 هجرية.وأكد البيان أن المعرض سيخصص في الكتاب المخفض بحيث لا تزيد سعر أي نسخة معروضة عن عشرون جنيها فقط.