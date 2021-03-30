الفلسطينية عدنية شبلى فى القائمة الطويلة للمان بوكر الدولية 2021

أعلنت قبل قليل القائمة الطويلة لجائزة المان بوكر في دورتها لعام 2021 والتي ضمت 13 عملاً روائيًا.وكانت الروايات التي وصلت للقائمة هي رواية تفصيل ثانوي للكاتبة الفلسطينية عدنية شبلي عن دار الآداب والتي ترجمتها إليزابيث جاكيت للإنجليزية.كما وصلت روايات "الثمانية الكاملون" للكيني نجوجي وا ثيونجو، ورواية" أعيش في العشوائيات" للصينية تسان شيو، ورواية "حقل الأجاص" للجورجية نانا أكفيتيميشيلي، ورواية "شقيق الروح" للروائي السنغالي دافيد ديوب، ورواية "أخطار التدخين في السرير" للروائية الأرجنتينية ماريانا أنريكز، ورواية "حرب الفقراء" للفرنسي أريك فويار.كما وصلت رواية "تدفق الذكريات" للروسية ماريا ستيبونوفا، ورواية "عندما نتوقف عن فهم العالم" للروائي التشيلي لابتوت، ورواية "العمال" للدانماركية أولجا رايفن، ورواية "إخوة الصيف" للروائي للهولندي جاب روبن، ورواية "بؤس" للروائي السويدي أندزرج، ورواية "فهرس بعض الخسارات" للروائية الألمانية يوديت شالاناسك.