96 وفاة و7751 إصابة جديدة بالفيروس في الأردن

سجلت الأردن، الثلاثاء، 96 وفاة بين المصابين بفيروس كورونا المستجد، و7751 إصابة جديدة؛ ليصل العدد الإجمالي للحالات المؤكد إصابتها إلى 605007، وفق موجز إعلامي حول الفيروس صادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة.وارتفع إجمالي عدد الوفيات بين المصابين بالفيروس إلى 6747، بعد وفاة 96 مصابا.وأجري 49334 فحصًا مخبريا، ليصبح إجمالي عدد الفحوص 5875000 فحصا، وبذلك تصل نسبة الفحوص الإيجابيّة الثلاثاء إلى نحو 15.71% مقارنة بـ 16.21% يوم الإثنين.وبلغ عدد الحالات التي أدخلت للعلاج في المستشفيات المعتمدة 464 حالة؛ ليبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات حاليًا 3400 حالة.وغادرت 359 حالة جديدة من المستشفيات المعتمدة، وبلغ عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات 9535 حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 503952 حالة، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّا 94308 حالات.