السعودية: التسوية السياسية الحل الوحيد للأزمة السورية

أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، أن الحل الوحيد للأزمة السورية يتمثل في التسوية السياسية بإشراف أممي، مشيرًا إلى أن هذا الأمر شرط المساهمة في إعمار سوريا.وقال وزير الخارجية السعودي، خلال المؤتمر الافتراضي في بروكسل حول سوريا، اليوم الثلاثاء، إن المملكة تؤكد أهمية استمرار دعم الجهود الرامية لحل الأزمة السورية، بما يكفل أمن الشعب السوري ويحميه من المنظمات الإرهابية والميليشيات الطائفية التي تعطل الوصول إلى حلول حقيقية تخدم الشعب السوري.وشدد بن فرحان على ضرورة وقف المشروع الإيراني الطائفي في سوريا، محذرًا من أن إيران تنفذ خطة تغيير طائفي وسكاني في سوريا.