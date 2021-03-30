«الصحة» توجه عدة نصائح للوقاية من الإصابة بـ«الإيدز»

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن عدة نصائح للوقاية من الإصابة بالفيروس المسبب للإيدز.وأوضحت الوزارة أنه يجب الامتناع عن مشاركة الأبر والسرنجات والأدوات الثاقبة للجلد مع أي شخص آخر والالتزام بالسلوكيات والعلامات الأمنة.ونوّهت الوزارة إلى أن الأم الحامل الحاملة للفيروس يمكن أن تنجب طفلًا لا يحمل المرض بشرط الالتزام بطرق الوقاية من انتقال العدوى من الأم الحامل إلى جنينها، وأيضا بشرط المتابعة الطبية.