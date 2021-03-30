حريق هائل في بدروم عقار بمطروح (صور)

شهدت مدينة مرسى مطروح، حريق هائل فى بدروم عمارة سكنية بجوار نادي الشرطة الرياضي بمنطقة القصر، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الحماية المدنية لإخماد الحريق.تلقت غرفة عمليات نجدة مطروح، بلاغا يفيد باشتعال نيران في بدروم إحدى العمارات السكنية بمنطقة القصر، وعلى الفور تم الدفع بسيارتين إسعاف وسيارات الحماية المدنية.وأوضح مصدر أن الحريق نشب بسبب ماس كهربائي وتم السيطرة عليه، مؤكدا عدم وجود إصابات أو وفيات.