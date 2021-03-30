«الصحة»: 7 إرشادات صحية مهمة للأم خلال فترة الحمل
الثلاثاء 30/مارس/2021 - 04:55 م
سارة سعودى - فاتن خديويطباعة
أعلنت وزارة الصحة والسكان عن 7 إرشادات صحية مهمة للأم خلال فترة الحمل.
وأوضحت الوزارة أنها توضح هذه الإرشادات يوميًا من خلال الوحدات الصحية التابعة لمبادرة رئيس الجمهورية للعناية بصحة الأم والجنين يوميًا من الساعة ٨ صباحًا حتى ٢ ظهرًا للكشف والمتابعة والعلاج مجانًا.
وأوضحت الوزارة أنها توضح هذه الإرشادات يوميًا من خلال الوحدات الصحية التابعة لمبادرة رئيس الجمهورية للعناية بصحة الأم والجنين يوميًا من الساعة ٨ صباحًا حتى ٢ ظهرًا للكشف والمتابعة والعلاج مجانًا.