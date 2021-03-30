وكالة سويدية توصي بتمديد القيود المفروضة لاحتواء كورونا حتى مايو

أوصت وكالة صحية سويدية اليوم الثلاثاء بتمديد القيود المفروضة لاحتواء تفشي فيروس كورونا في ظل ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا.وكان من المقرر تخفيف بعض القيود ابتداء من 11 أبريل المقبل، ولكن وكالة الصحة العامة قالت في مذكرة للحكومة إنه سيكون من الأفضل الانتظار حتى الثالث من مايو المقبل، بشرط انخفاض حالات الإصابة بصورة كبيرة.وتشمل الخطة زيادة عدد المشاركين، المقيد حاليا بثمانية أشخاص، المسموح لهم بحضور الفعاليات العامة أو الفعاليات مثل مباريات كرة القدم والمسارح ودور السينما والحفلات.وسوف يؤثر الارجاء على اثنين من متنزهات الألعاب في ستوكهولم وجوثينبورج، حيث كانتا تأملان في استقبال الزوار، كما وضعتا خططا خاصة لإدارة الأعداد الكبيرة.وحذرت السلطات من أن عدد الاصابات يرتفع في معظم مناطق البلاد، مما يمثل عبئا إضافيا على النظام الصحي.وقال خبير الأوبئة اندريس تيجنيل: " خلال الـ14 يوما الماضية، بلغ عدد الاصابات نحو 700 لكل 100 ألف شخص".وأشار إلى أن من بين المخاوف تخفيف الالتزام بالتوصيات في ظل الارهاق من جائحة كورونا.وأوضح أن الكثير من المواطنين يلتقون بأخرين ويعودون للعمل في أماكن العمل بدلا من العمل عن بعد.ومن المتوقع أن تستجيب الحكومة لتوصية الوكالة الطبية.وسجلت السويد، التي يبلغ تعداد سكانها 3ر10 مليون نسمة، 796 ألف إصابة وأكثر من 13 ألفا و430 حالة وفاة بالفيروس.