رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وكالة سويدية توصي بتمديد القيود المفروضة لاحتواء كورونا حتى مايو

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 04:20 م
كورونا في السويد
كورونا في السويد
وكالات
طباعة
أوصت وكالة صحية سويدية اليوم الثلاثاء بتمديد القيود المفروضة لاحتواء تفشي فيروس كورونا في ظل ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وكان من المقرر تخفيف بعض القيود ابتداء من 11 أبريل المقبل، ولكن وكالة الصحة العامة قالت في مذكرة للحكومة إنه سيكون من الأفضل الانتظار حتى الثالث من مايو المقبل، بشرط انخفاض حالات الإصابة بصورة كبيرة.

وتشمل الخطة زيادة عدد المشاركين، المقيد حاليا بثمانية أشخاص، المسموح لهم بحضور الفعاليات العامة أو الفعاليات مثل مباريات كرة القدم والمسارح ودور السينما والحفلات.

وسوف يؤثر الارجاء على اثنين من متنزهات الألعاب في ستوكهولم وجوثينبورج، حيث كانتا تأملان في استقبال الزوار، كما وضعتا خططا خاصة لإدارة الأعداد الكبيرة.

وحذرت السلطات من أن عدد الاصابات يرتفع في معظم مناطق البلاد، مما يمثل عبئا إضافيا على النظام الصحي.

وقال خبير الأوبئة اندريس تيجنيل: " خلال الـ14 يوما الماضية، بلغ عدد الاصابات نحو 700 لكل 100 ألف شخص".

وأشار إلى أن من بين المخاوف تخفيف الالتزام بالتوصيات في ظل الارهاق من جائحة كورونا.

وأوضح أن الكثير من المواطنين يلتقون بأخرين ويعودون للعمل في أماكن العمل بدلا من العمل عن بعد.

ومن المتوقع أن تستجيب الحكومة لتوصية الوكالة الطبية.

وسجلت السويد، التي يبلغ تعداد سكانها 3ر10 مليون نسمة، 796 ألف إصابة وأكثر من 13 ألفا و430 حالة وفاة بالفيروس.

موضوعات متعلقة

وفاة ابنة جومانا مراد.. والفنانة: «فراقك صعب»

«متحرش المعادى»: «أنا حاجج بيت ربنا مرتين.. والبنت كانت هتسرقنى»

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 30-3-2021

تفاصيل قرار موعد فتح الطيران السعودي الدولي ٢٠٢١


الصور

image description

محافظ دمياط تتفقد مشروعات تطوير الطرق (صور)

image description

الخميس.. فتح باب العضوية لنادي دمياط الرياضي

image description

12 مليون جنيه تكلفة 7 سيارات كسح بمياه أسيوط ضمن مبادرة «حياة كريمة»

image description

استمرار حملات التطهير والتعقيم لمواجهة كورونا بأسيوط

image description

رئيس جامعة أسيوط يؤكد دعم الجامعة الكامل لحملة «ابنك أغلى من الغلة»

الأكثر قراءة

إخلاء سبيل متهمى الفيرمونت بكفالة 100 ألف جنيه

صاحب أشهر صورة لتعويم السفينة الجانحة بقناة السويس يتحدث لـ«الدستور»

أسعار البنزين الجديدة.. تفاصيل اجتماعات لجنة التسعير التلقائي

السيسي: «محدش هياخد نقطة ميّة من مصر.. رد فعلنا هيأثر على استقرار المنطقة كلها»

إنفوجراف

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

الكمامة مستمرة.. دراسة: أقنعة الوجه ضرورة حتى مع تلقي لقاحات كورونا

ارتفاع نسبة رضا الأمريكيين عن عمليات التلقيح ضد كورونا لـ68%

تفاصيل قرار موعد فتح الطيران السعودي الدولي ٢٠٢١

إندونيسيا تعتزم تقديم حوافز جديدة لتشجيع استخدام مصادر الطاقة المتجددة

أيام زمان

سر لقب حورية حسين بـ«المطربة الطائرة»

«طلقها بسبب الشورت».. حكاية أغرب طلاق للفنانة صباح

«كان نفسي يقول كلام حب».. اعترافات زيزي البدراوي عن العندليب

«عشت 10 قصص حب».. اعترافات عادل أدهم عن النساء في حياته

مقالات الرأي
الحسين عبدالرازق
الحسين عبدالرازق يكتب: متشكرين يارجالة!
لواء.حمدى البطران
المصريون والسكك الحديدية
جمال-أسعد
نهر النيل وسد النهضة
لواء. محسن الفحام
من قلب المِحن.. تأتى المنح
المزيد

الثقافة

قصص حليم.. منديل حرير يكشف قصة حب وقصاصة ورق «الشاهد الوحيد»

الفلسطينية عدنية شبلى فى القائمة الطويلة للمان بوكر الدولية 2021

فتح باب المشاركة فى معرض فيصل الرمضاني للكتاب المخفض

انطلاق أعمال الدورة الـ41 للمجلس التنفيذي لمنظمة إيسيسكو