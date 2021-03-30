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الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«خليجيون في حب مصر»: مبادرة الشرق الأوسط الأخضر تعكس مكانة السعودية

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 04:19 م
الدكتور يوسف العميري
الدكتور يوسف العميري
كريمة أبو زيد - السيد السعدني
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أشاد رئيس مؤسسة خليجيون في حب مصر الدكتور يوسف العميري بمبادرة الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية "الشرق الأوسط الأخضر"، معتبرا انها مبادرة غير مسبوقة في المنطقة والعالم نحو تحقيق التنمية المستدامة وحماية الموارد الطبيعية في ضوء التحديات البيئية الناتجة عن التغير المناخي.

واعتبر العميري أن "مبادرة السعودية الخضراء"، و"مبادرة الشرق الأوسط الأخضر" اللتين يجري إطلاقهما تساهمان بقوة في تحقيق الأهداف العالمية للتنمية المستدامة وحماية الأرض والطبيعة وتعزيز الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة وتقليل انبعاثات الكربون، كما انها تعكس دور المملكة ومكانتها كمنتج عالمي للطاقة وادراك قيادتها لمسؤليتها في مكافحة أزمة المناخ، كما تحملت مسؤوليتها القيادية العظيمة لعقود في تحقيق استقرار أسواق الطاقة العالمية.

جدير بالذكر أن مبادرة السعودية الخضراء" ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر، اللتين أعلنهما سمو ولي العهد، وتهدفان بالشراكة مع دول المنطقة إلى زراعة 50 مليار شجرة كأكبر برنامج إعادة تشجير في العالم، وإلى تعزيز كفاءة إنتاج النفط، وزيادة مساهمة الطاقة المتجددة، إضافة إلى جهود متعددة للحفاظ على البيئة البحرية والساحلية، وزيادة نسبة المحميات الطبيعية".

وأكد العميري على ضرورة تكاتف العالم ودول المنطقة في مواجهة التحديات البيئية مثل التغير المناخي، مشددا على حتمية عدم تنصل أي من الدول الصناعية الكبرى من مسؤوليتها في ذلك أو تسييس مسألة حماية الكوكب الذي تقع مسؤولية حمايته على الإنسانية جميعا.

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