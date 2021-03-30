أمير المصري وإيمي الجندي يدعمان مرضى السرطان في الأقصر (صور)

دعم عدد كبير من النجوم المشاركين في مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في دورته العاشرة مرضي السرطان داخل مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر بقيامهم بعمل زيارة خاصة للأطفال المصابين هناك.وتواجد في مقدمة الحضور الفنان أمير المصري ضيف المهرجان والفنانة إيمي الجندي الطالبة بمعهد فنون مسرحية والمشاركة بفيلم "موعد حياة" ضمن مسابقة الأفلام القصيرة؛ والفنان محمد سلام وآخرون.وبشكل يومي يتواجد عدد من الفنانين المشاركين في المهرجان الذي يرأسه السيناريست سيد فؤاد في المستشفى من أجل توجيه الدعم للأطفال والأطباء المعالجين لهم وكافة التمريض المشارك.وكان قد كرم المهرجان العام الحالي؛ الفنانة نادية الجندي والفنان محمود حميدة والفنان محي إسماعيل والفنان سمير صبري وعدد من الفنانين المصريين والأفارقة.