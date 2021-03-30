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الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

النمسا تجري مفاوضات مع روسيا لشراء لقاح «سبوتنيك في»

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 04:51 م
لقاح سبوتنيك
لقاح سبوتنيك
وكالات
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أكد المستشار النمساوي زباستيان كورتس، اليوم الثلاثاء، أن النمسا تجري مفاوضات مع روسيا بشأن شراء لقاح "سبوتنيك في"، وذلك على الرغم من عدم موافقة السلطات الطبية في الاتحاد الأوروبي على استخدامه بعد.

وقال كورتس: "عندما يتعلق الأمر باللقاح لا يمكن أن تكون هناك أي عواقب جيو سياسية".

وأضاف: "الأمر الوحيد المهم هو ما إذا كان اللقاح فعال وأمن، وليس من أين يأتي".

وكان «كورتس» قد بدأ المفاوضات خلال مباحثات مع الرئيس الروسي فلادمير بوتين في 26 فبراير الماضي، وفقًا لما ذكرته المستشارية، ومنذ ذلك الحين تتفاوض النمسا مع صندوق الاستثمار المباشر الروسي، المسئول عن بيع اللقاح.

ويتعلق الاتفاق المحتمل بحصول النمسا على مليون جرعة من اللقاح الروسي، من بينها 300 ألف جرعة يمكن توصليها بالفعل في أبريل المقبل.

وقالت المستشارية النمساوية إنه لم يتم بعد اتخاذ قرار نهائي بشأن شراء جرعات اللقاح.

وقال «كورتس»: إذا حصلت النمسا على مليون جرعة لقاح إضافي، ستكون العودة المبكرة للوضع الطبيعي أمرًا ممكنًا، كما سنتمكن من إنقاذ الكثير من الأرواح والوظائف.

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