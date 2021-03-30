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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

ابنة أصالة تتألق فى أحدث إطلالتها على إنستجرام (صور)

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 05:21 م
ابنة أصالة
ابنة أصالة
سارة ساويرس
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لفتت النجمة الشابة، شام الذهبي، ابنة الفنانة السورية أصالة، الأنظار بأحدث بإطلالة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وحازت على إعجاب كثيرين من المتابعين.

وتألقت "شام" ببدلة بلون الأزرق السماوي أو "بيبي بلو"، فارتدت بلوزة حريرية أنيقة، ذا أكمام طويلة، بقصة وواسعة، مفتوحة عند منطقة الصدر بقصة V، نسقت معها بنطالا بنفس لون البلوزة، لتبدو فى غاية الأناقة.

وزينت رقبتها بعقد رقيق فضى اللون، فيما جعلت شعرها البني منسدلًا على أكتافها، ولم تتكلف فى وضع المكياج كعادتها لتبدو أكثر طبيعية، كما كشفت الصور عن جمالها، وإطلالتها المفعمة بالحياة.

ونصحت شام جمهورها بـ"التحلي بالصبر فن"، لتستحوذ على إعجاب الآلاف المتابعين، وانهالت عليها التعليقات الإيجابية، فكتبت لها إحداهن: "الكلام عدى الجمال"، فيما كتبب لها أخرى: "أحب نعومتك".

وكانت الفنانة السورية أصالة أعلنت مؤخرًا عن استعداد ابنتها شام للزواج قريبًا أثناء استضافتها التليفزيونية ببرنامج "سهرانين"، وهو ما أكدته لاحقا عبر حسابها على إنستجرام، مع إخفاء اسم زوجها المستقبلى عن جمهورها.

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