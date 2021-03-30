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الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجبير: «السعودية الخضراء» تمثل رؤية ولي العهد في صون البيئة

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 04:19 م
جريدة الدستور
نيفين أشرف
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أكد وزير الدولة السعودي للشئون الخارجية، عادل الجبير، أن مبادرتي "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط الأخضر" اللتين أعلنت عنهما المملكة العربية السعودية مؤخرًا، تهدف لحماية البيئة ومواجهة تحديات التغير المناخي، وذلك بمشاركة دول المنطقة والعالم.

وقال الجبير، في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع "تويتر": "مبادرة السعودية الخضراء ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر تمثلان رؤية سيدي سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في صون البيئة وحماية كوكب الأرض، والمشاركة مع العالم في مواجهة التحديات البيئية مثل التغير المناخي، نفخر بهذه المبادرات الكبرى وبما تحمله لبلادنا وللمنطقة والعالم".

وفي قت سابق، أعلن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، عن إطلاق هاتين المبادرتين تعزيزًا للجهود البيئية القائمة في المملكة العربية السعودية خلال السنوات السابقة وفق رؤية 2030، وذلك انطلاقًا من دور المملكة الريادي تجاه القضايا الدولية المشتركة، واستكمالًا لجهودها لحماية كوكب الأرض خلال فترة رئاستها مجموعة العشرين العام الماضي.

وأوضح أنه سيعلن عن تفاصيل مبادرة السعودية الخضراء خلال الأشهر القليلة القادمة، والعمل على إطلاق تجمع إقليمي بحضور الشركاء الدوليين لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر في الربع الثاني من العام المقبل.

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