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الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

اختيار قها لتنفيذ منظومة تراخيص واشتراطات البناء الجديدة بالقليوبية

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 04:32 م
جريدة الدستور
كتب صلاح حسنى
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أعلنت المهندسة أمل فوزي رئيس مدينة قها بمحافظة القليوبية عن أنه وقع اختيار وزارة التنمية المحلية على مدينة قها للبدء التجريبي لتطبيق منظومة تراخيص والبناء الجديدة بمحافظة القليوبية ضمن 27 مركزًا ومدينة على مستوى الجمهورية من المقرر أن يتم بدء تطبيق المنظومة الجديدة بها تجريبيًا خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت «فوزي» في تصريحات صحفية، أن المركز التكنولوجي المطور الجديد بالمدينة سيكون باكورة تطبيق المنظومة الجديدة بمحافظة القليوبية بالتعاون مع كلية الهندسة جامعة بنها، مشيرة إلى أنه من المقرر البدء في تدريب العاملين علي تطبيق المنظومة خلال المرحلة المقبلة مع الإعلان عن النظام الجديد لتراخيص وإشتراطات البناء لبدء التعامل مع الجمهور وفق المنظومة الجديدة.

وأشارت «فوزي» إلى أنها تلقت يرافقها مديرة المركز ومدير الإدارة الهندسية علي دورتين حول التطبيق بالتعاون مع وزارة التعليم العالي ومركز التنمية المحلية بسقارة للتأهيل لتطبيق المنظومة بالتعاون مع كلية هندسة بنها، حيث جري التدريب البرنامج الإلكتروني الجديد لإصدار تراخيص البناء، والتي من المقرر أن يكون لها الأثر في تسهيل إجراءات الحصول علي رخض البناء ومواجهة البناء العشوائي وتنظيم الشوارع والحد من مخالفات البناء وتعلية الأدوار والتي تمت السيطرة عليها حاليًا من خلال قانون التصالح في مخالفات البناء.

وقالت «فوزي»: إن الدولة تسعى من خلال المنظومة الجديدة للوصول لأفضل السبل لضبط منظومة العمران بما يحقق مصلحة الوطن والمواطنين مع عدم الإضرار بالمواطنين في هذا الملف الهام، مشيرة إلى أن المنظومة تهدف إلي التسهيل والتيسير على المواطنين، وهو ما تمت مراعاته في إجراءات التراخيص الجديدة بما يهدف لضبط وحوكمة منظومة العمران على أرض المحافظة وإيجاد بيئة عمرانية وحضارية تليق بالدولة المصرية ومواطنيها.

وأضافت «فوزي» أن الحكومة تسعى لتطبيق الإجراءات والضوابط الجديدة بكل دقة ويسر عند البدء في تنفيذ المنظومة على أرض الواقع لضمان نجاحها وعدم حدوث أي شكاوى أو مشاكل، وتوفير كل الردود اللازمة للمواطنين على أي استفسارات تخص تراخيص البناء، مشيرة إلى أنه تم توفير التدريب للعاملين التنفيذيين في المركزعلى المنظومة الجديدة والتأكد من توافر اللوجستيات اللازمة بالمركز التابع للمدينة لتسهيل التطبيق بعد انتهاء تدريب العاملين على المهام التي ستوكل إليهم ليكونوا على دراية كاملة بالإجراءات الجديدة للتيسير على المواطنين الراغبين في الحصول على التراخيص الجديدة.

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