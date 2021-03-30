احذر صفحات الفيسبوك المجهولة لـ«تقديم الإقرارات الضريبية»

حذرت وزارة المالية عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك من انتشار حسابات وصفحات مجهولة لتقديم خدمة تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا..وأكدت الوزارة على ضرورة الحذر من التعامل مع تلك الصفحات لأن البيانات (البريد الالكتروني وكلمة السر) على موقع مصلحة الضرائب لتقديم الإقرارات سرية وخاصة بالممول ومسئوليته وحتى لا يسئ أحد استخدام البيانات.