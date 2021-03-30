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الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

توزيع منهج شهر أبريل 2021 للصف الثاني الإعدادي

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 05:08 م
الإعدادي
الإعدادي
نعمات مدحت
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يحظى توزيع منهج شهر أبريل 2021 للصف الثاني الاعدادي، اهتمام كبير من جانب الطلاب وأولياء الأمور، عبر محركات البحث خلال هذه الساعات، إضافة إلى المنصات التعليمية الإلكترونية، فقد قامت وزارة التربية والتعليم بنشر منهج الصف الثاني الاعدادي، عبر منصاتها التعليمية، وذلك بعد أداء امتحانات شهر مارس الجاري، وذلك بعد أن قررت نظام التقييمات الشهرية بديلا عن امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

توزيع منهج شهر أبريل 2021 للصف الثاني الإعدادي

حددت وزارة التربية والتعليم توزيع منهج شهر أبريل 2021 للصف الثاني الإعدادي في المواد التالية: الرياضيات والعلوم والإنجليزي والدراسات الاجتماعية، واللغة العربية، التي تعد المواد الأساسية، فقد تتضمن منهج اللغة الإنجليزية للصف الثاني الاعدادي 2021، دروس الوحدة التاسعة والعاشرة بالإضافة إلى المراجعة النهائية للوحدات.

منهج مادة الرياضيات للصف الثاني الاعدادي

بينما جاء منهج شهر أبريل 2021 للصف الثاني الإعدادي  في مادة الرياضيات، كالتالي:  فقد يحتوي المقرر على الدروس من الرابع إلى السابع في الوحدة الأولى، والدرس الأول والرابع في الوحدة الثانية، والدرس الأول في الوحدة الخامسة.

مقرر مادة الدراسات الاجتماعية شهر أبريل 2021

وأما بالنسبة لمنهج شهر أبريل للصف الثاني الإعدادي لمادة الدراسات الاجتماعية، حيث يتضمن المنهج على الدرس الثالث في الوحدة الأولى، والدرس الأول في الوحدة الثانية، والدرس الرابع والخامس في الوحدة الثالثة، والدرس الأول والثاني في الوحدة الرابعة في التاريخ.

منهج شهر أبريل للصف الثاني الإعدادي  في مادة اللغة العربية

وأما بالنسبة لمقرر اللغة العربية للصف الثاني الإعدادى، لشهر أبريل فقد تضمن الدروس الآتية: الفلاح واختراعات عربية وعالم من ذهب والعلم واجب، وكذلك التمييز وكم الاستفهامية والخبرية، في النحو، وقصة كفاح شعب مصر، في الفصلين التاسع والعاشر.

منهج مادة العلوم 

يضم منهج مادة العلوم للصف الثاني الاعدادي لشهر أبريل، الدرس الأول من صفحة 24 حتى صفحة 33 وأنشطته، والدرس الثاني من صفحة 34 حتى صفحة 38، وأنشطته، والدرس الثالث من صفحة 39 حتى صفحة 44 وأنشطته.

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