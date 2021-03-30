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الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الغربية يتابع أعمال الرصف والتطوير بطنطا

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 04:24 م
جريدة الدستور
أحمد فودة
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قام الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، اليوم، بجولة تفقدية في مدينة طنطا لمتابعة الأعمال الجارية بعدد من مشروعات الرصف والتطوير بشوارع المدينة، وذلك بحضور الدكتور محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا والأستاذ عادل داوود رئيس حي أول طنطا.

بدأت الجولة بتفقد أعمال تطوير كورنيش المرشحة، حيث تابع المحافظ أعمال دهان سور الكورنيش، تركيب أعمدة الإنارة وفرد طبقة السن.

وفي إطار متابعة أعمال الرصف، تفقد محافظ الغربية عددًا من الشوارع المتفرعة من شارع عمر بن عبد العزيز بحي ثان طنطا، موجهًا بتعديل مسار أعمدة الكهرباء بما يتماشى مع توسعة الشارع، كما تابع المحافظ أعمال رصف شارع ٢٥ الجلاء وإزالة كافة الإشغالات لتوسعة الشارع، موجهًا بإزالة الأرصفة المتهالكة وتوحيدها بطول الشارع.

وفي ذات السياق، تفقد الدكتور رحمي أعمال تطوير شارع الإسكندرية، حيث تتم إزالة التعديات على خط التنظيم،تغيير مسار ترعة البتنانونية لتوسعة الطريق وتركيب الإنترلوك على الأرصفة بعد توحيدها، واختتم المحافظ جولته بتفقد أعمال المرحلة الرابعة من تطوير كورنيش طنطا.

وخلال الجولة، وجه المحافظ إدارة المرور باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين للسير عكس الاتجاه والانتظار في الممنوع، كما وجه قسم الإشغالات بحي أول وحي ثان طنطا برفع كافة الإشغالات بشكل مستمر.

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