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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

يخت «سينا» يغادر الإسماعيلية (فيديو)

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 04:56 م
يخت سينا
يخت سينا
مصطفى دياب
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غادر قبل قليل، اليخت "سينا" الذي استقله الرئيس عبدالفتاح السيسي، أثناء جولته البحرية في قناة السويس، نادي الشاطئ بمحافظة الإسماعيلية الذي عقد فيها المؤتمر الصحفي اليوم الثلاثاء.
وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، عودة الملاحة بقناة السويس، بعد نجاح أعمال التعويم للسفينة الينمية الجانحة بالترقيم 151 بالمجري الملاحي.
ورصد الموقع أول صور وفيديو لعودة الملاحة بعد توقف 6 أيام متواصلة، بسبب مناورات التعويم.
وتوالت ردود الأفعال الأجنبية لقائدي السفن العالقة بالمجري الملاحي لقناة السويس، وأطقمها البحرية، بشأن نجاح مصر في تعويم السفينة الجانحة واستئناف حركة الملاحة بقناة السويس.
ونشر عدد من الأطقم البحرية بالسفن العالقة، صور مبهجة، علي صفحاتهم الشخصية علي مواقع التواصل الاجتماعي، معبرة عن فرحتهم بعودة الملاحة بقناة السويس.

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