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الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«تعليم الغربية» يتابع ثانى أيام امتحانات النقل بإدارة السنطة

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 04:13 م
ناصر حسن
ناصر حسن
أحمد فودة
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قام اليوم ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، بمتابعة عددٍ من مدارس إدارة السنطة التعليمية في ثان أيام امتحانات النقل لشهر مارس، وفقًا لخطة الامتحانات الواردة من الوزارة.

في البداية تابع وكيل الوزارة مدارس الشهيد خيري إبراهيم نصار الإعدادية بنين، وجمال سليمان نصار الابتدائية، ثم قام بمتابعة مدارس الشهيد أبو الحسن محروس مسلم الإعدادية بنات بميت حواي، والشهيد عثمان احمد أبو زيد الابتدائية، واختتم متابعته بمدرستي الأورمان الخاصة للغات، والأورمان الثانوية الفندقية، واطمأن على حسن سير الامتحانات بجميع المدارس، وفق الإجراءات والاحتياطات الوقائية والاحترازية، حيث يؤدي اليوم 106092 طالب وطالبة امتحانات النقل للصف الخامس الابتدائي، و95703 طلاب وطالبات بالصف الثاني الإعدادي ذات الورقة الامتحانية متعددة التخصصات، كما يؤدي طلاب التعليم الفني بالصف الثاني امتحانات النقل بالتعليم الصناعي والزراعي والتجاري والفندقي والتعليم المزدوج.

وخلال المتابعة بمدرسة الشهيد خيري إبراهيم نصار الإعدادية بنين، تبين سقوط غفاء بأحد الفصول داخل المدرسة، وتم التواصل مع هيئة الأبنية التعليمية بالغربية لسرعة إنجاز العمل به، وحفاظا على أمن وسلامة الطلاب.
«تعليم الغربية» يتابع ثانى أيام امتحانات النقل بإدارة السنطة
«تعليم الغربية» يتابع ثانى أيام امتحانات النقل بإدارة السنطة
«تعليم الغربية» يتابع ثانى أيام امتحانات النقل بإدارة السنطة
«تعليم الغربية» يتابع ثانى أيام امتحانات النقل بإدارة السنطة
«تعليم الغربية» يتابع ثانى أيام امتحانات النقل بإدارة السنطة
«تعليم الغربية» يتابع ثانى أيام امتحانات النقل بإدارة السنطة
«تعليم الغربية» يتابع ثانى أيام امتحانات النقل بإدارة السنطة
«تعليم الغربية» يتابع ثانى أيام امتحانات النقل بإدارة السنطة

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