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الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

عصام هلال: تصريح السيسي اليوم أثلج صدور المصريين ووضع خط أحمر لإثيوبيا

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 03:51 م
النائب عصام هلال
النائب عصام هلال
أشرف لاشين
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أكد النائب عصام هلال عفيفي، عضو مجلس الشيوخ، والأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، أن تصريح الرئيس السيسي اليوم أمام قناة السويس بخصوص سد النهضة أثلج صدور المصريين ووضح خط أحمر لأثيوبيا شبيه بالخط الأحمر الذي وضعه في ليبيا ولم يستطيع اي أحد تجاوزه.

قال هلال في بيان له اليوم، إن حديث الرئيس السيسي يتسم بالوضوح والحسم والقوة في نفس الوقت وذلك بعدما خاضت مصر سنين من المفاوضات مع إثيوبيا كانت من الخداع والتنصل من كافة الالتزامات الدولية، مضيفا أن حديثه على عدم قدرة أي دولة أخذ نقطة مياه من مصر هو وضع الدول كافة في وضعها الحقيقي وحذر من الغضب المصري.

وأشار "هلال" إلى أن مكان إلقاء التصريحات كان ممتاز وهو أمام المجرى الملاحي لقناة السويس، وكذلك التوقيت ممتاز وهو بعد نجاح مصر امام العالم كله في حل كارثة السفينة الجانحة من خلال خبراء مصريين.

وشدد "عضو مجلس الشيوخ" على أن حديث الرئيس السيسي اليوم هو رسالة للعالم أجمع وللدول المؤثرة أن مصر جادة في إحباط فرض أمر واقع من أثيوبيا مهما كلفها الأمر، مؤكدا أن إقدام أثيوبيا على الملأ الثاني للسد في يوليو الماضي سيهدد استقرار المنطقة بأكملها.

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