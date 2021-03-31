سعر اليورو اليوم الأربعاء 31-3-2021

شهد سعر صرف اليورو، اليوم، ارتفاعًا نسبيًا في عدد من البنوك المحلية والأجنبية خلال فترة التداولات الصباحية، بالمقارنة بحالة استقرار العملة الأوروبية أمام الجنيه خلال الأيام الماضية، ليبلغ متوسط سعر اليورو اليوم على ارتفاع عند مستوى 18.65 جنيه.وعلى المستوى العالمي، وصل سعر صرف اليورو لأدنى مستوى له أمام الدولار الاذأمريكي منذ نوفمبر ليسجل 1.17335 دولارًا، كما بلغ سعر اليورو مقابل بالجنيه الإسترليني 0.85 جنيه إسترليني.وفيما يلي نقدم فى التقرير التالي سعر تداول اليورو الأوروبي بالأسواق المحلية المصرية أمام الجنيه المصري.

أسعار اليورو اليوم الأربعاء فى البنوك





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اليورو اليوم في البنوك كما حقق سعر صرف اليورو اليوم استقرارًا في قطاع من البنوك ليسجل داخل بنك عوده للشراء 18.69 جنيه وللبيع 18.54، وفي بنك الكويت الوطني سجل للشراء 18.60 جنيه وللبيع 18.43، وفي بنك التعمير والإسكان فسجل للشراء 18.70 جنيه وللبيع 18.50، كما استقر سعر اليورو أمام الجنيه في بنك تنمية الصادرات ليسجل للشراء 18.67 جنيه وللبيع 18.51، وفي بنك مصر فسجل للشراء 18.58 جنيه وللبيع 18.43، أما في بنك كريدي أجريكول فسجل للشراء 18.62 جنيه وللبيع 18.44. كما حقق سعر صرف اليورو اليوم استقرارًا في قطاع من البنوك ليسجل داخل بنك عوده للشراء 18.69 جنيه وللبيع 18.54، وفي بنك الكويت الوطني سجل للشراء 18.60 جنيه وللبيع 18.43، وفي بنك التعمير والإسكان فسجل للشراء 18.70 جنيه وللبيع 18.50، كما استقر سعر اليورو أمام الجنيه في بنك تنمية الصادرات ليسجل للشراء 18.67 جنيه وللبيع 18.51، وفي بنك مصر فسجل للشراء 18.58 جنيه وللبيع 18.43، أما في بنك كريدي أجريكول فسجل للشراء 18.62 جنيه وللبيع 18.44.

وأظهرت شاشات التداول لمستويات سعر صرف اليورو ارتفاع العملة الأوروبية، اليوم، داخل بنك قناة السويس ليسجل للشراء 18.65 جنيه وللبيع 18.40، وفي بنك الإسكندرية سجل للشراء 18.62 جنيه وللبيع 18.42، أما في البنك الأهلي الكويتي فبلغ سعر اليورو أمام الجنيه للشراء 18.58 جنيه وللبيع 18.43.كما أظهرت شاشات تداولات العملات داخل البنك الأهلي المصري انخفاض سعر اليورو اليوم الأربعاء ليسجل للشراء 18.54 جنيه وللبيع 18.39، وفي البنك التجاري الدولي فسجل للشراء 18.56 جنيه وللبيع 18.41، وفي المصرف العربي الدولي بلغ سعر اليورو اليوم للشراء 18.53 جنيه وللبيع 18.40، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي سجل للشراء 18.56 جنيه وللبيع 18.42، وفي بنك الاستثمار العربي سجل للشراء 18.71 جنيه وللبيع 18.54.