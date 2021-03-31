سعر اليورو اليوم الأربعاء 31-3-2021
الأربعاء 31/مارس/2021 - 06:45 ص
ياسمين محمودطباعة
يرصد موقع "الدستور" سعر صرف العملة الأوروبية " اليورو" اليوم الأربعاء الموافق 31-3-2021، خلال فترة التداولات الصباحية أمام الجنيه المصري، وفقًا لآخر التحديثات البنكية في السوق المحلي.
وأظهرت شاشات التداول لمستويات سعر صرف اليورو ارتفاع العملة الأوروبية، اليوم، داخل بنك قناة السويس ليسجل للشراء 18.65 جنيه وللبيع 18.40، وفي بنك الإسكندرية سجل للشراء 18.62 جنيه وللبيع 18.42، أما في البنك الأهلي الكويتي فبلغ سعر اليورو أمام الجنيه للشراء 18.58 جنيه وللبيع 18.43.
سعر اليورو اليوم الأربعاء 31-3-2021
شهد سعر صرف اليورو، اليوم، ارتفاعًا نسبيًا في عدد من البنوك المحلية والأجنبية خلال فترة التداولات الصباحية، بالمقارنة بحالة استقرار العملة الأوروبية أمام الجنيه خلال الأيام الماضية، ليبلغ متوسط سعر اليورو اليوم على ارتفاع عند مستوى 18.65 جنيه.
وعلى المستوى العالمي، وصل سعر صرف اليورو لأدنى مستوى له أمام الدولار الاذأمريكي منذ نوفمبر ليسجل 1.17335 دولارًا، كما بلغ سعر اليورو مقابل بالجنيه الإسترليني 0.85 جنيه إسترليني.
وفيما يلي نقدم فى التقرير التالي سعر تداول اليورو الأوروبي بالأسواق المحلية المصرية أمام الجنيه المصري.
وعلى المستوى العالمي، وصل سعر صرف اليورو لأدنى مستوى له أمام الدولار الاذأمريكي منذ نوفمبر ليسجل 1.17335 دولارًا، كما بلغ سعر اليورو مقابل بالجنيه الإسترليني 0.85 جنيه إسترليني.
وفيما يلي نقدم فى التقرير التالي سعر تداول اليورو الأوروبي بالأسواق المحلية المصرية أمام الجنيه المصري.
وأظهرت شاشات التداول لمستويات سعر صرف اليورو ارتفاع العملة الأوروبية، اليوم، داخل بنك قناة السويس ليسجل للشراء 18.65 جنيه وللبيع 18.40، وفي بنك الإسكندرية سجل للشراء 18.62 جنيه وللبيع 18.42، أما في البنك الأهلي الكويتي فبلغ سعر اليورو أمام الجنيه للشراء 18.58 جنيه وللبيع 18.43.
أسعار اليورو اليوم الأربعاء فى البنوككما أظهرت شاشات تداولات العملات داخل البنك الأهلي المصري انخفاض سعر اليورو اليوم الأربعاء ليسجل للشراء 18.54 جنيه وللبيع 18.39، وفي البنك التجاري الدولي فسجل للشراء 18.56 جنيه وللبيع 18.41، وفي المصرف العربي الدولي بلغ سعر اليورو اليوم للشراء 18.53 جنيه وللبيع 18.40، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي سجل للشراء 18.56 جنيه وللبيع 18.42، وفي بنك الاستثمار العربي سجل للشراء 18.71 جنيه وللبيع 18.54.
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