تعاون بين كندا ومايكروسوفت لدعم أبحاث التنمية المستدامة وقضايا المناخ

أعلن وزير الموارد الطبيعية الكندي سيموس أوريجان عن التعاون مع شركة "مايكروسوفت كندا" لتبني حلول رقمية لدعم الأبحاث التي تقوم بها إدارة الموارد الطبيعية الكندية (NRCan) حول التنمية المستدامة والعمل المناخي.وذكر موقع "لوليزار" اليوم الثلاثاء أن الحكومة في كندا تدعم التقدم في العلوم والبحوث التي تعمل على تحسين حياة الكنديين.. ومن ثم سيتم العمل على معالجة القضايا البيئية الأكثر إلحاحًا، مضيفًا أنه في إطار هذا التعاون ستقوم إدارة الموارد الطبيعية الكندية ومايكروسوفت كندا باستخدام الحوسبة السحابية والبيانات والذكاء الاصطناعي (AI) لإنشاء منصة للتعاون العلمي الوطني والدولي.ويُعد هذا المشروع هو الأول من نوعه لإدارة الموارد الطبيعية الكندية، والذي سيكون جنبًا إلى جنب مع "مايكروسوفت كندا" وشركاء برنامج "الذكاء الاصطناعي من مايكروسوفت إلى كوكب الأرض" (Microsoft AI for Earth)، بمثابة نموذج للتعاون المستقبلي بين قطاعي التكنولوجيا العام والخاص لتوفير التقنيات والموارد والمهارات لأولئك الذين يعملون على حل المشكلات الإنسانية، ولخلق عالم أكثر استدامة ويمكن الوصول إليه.