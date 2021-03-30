بكين: لا مصالح ذاتية أو أهداف جيوسياسية وراء المبادرة الصينية لتحقيق الاستقرار بالشرق الأوسط

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون يينغ إن بلادها لا تسعى إلى تحقيق أية مصالح ذاتية أو أهداف جيوسياسية من وراء المبادرة التي طرحها وزير الخارجية الصيني وانغ يي مؤخرا لتحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.وأضافت يينغ - في تصريح اليوم الثلاثاء؛ تعليقا على المبادرة الصينية التي تم الكشف عنها مؤخرا خلال زيارة وزير الخارجية الصيني لدول بالشرق الأوسط وعما إذا كانت الصين تحاول من خلالها توسيع نفوذها في المنطقة - أن الجانبين الصيني والعربي تجمعهما صداقة تقليدية وثقة مشتركة في بعضهما البعض إضافة إلى أنهما شركاء تنمية، وأنه خلال اجتماع مجلس حقوق الإنسان الأممي مؤخرا، أعربت 21 دولة عربية عن دعمها للصين وموقفها حيال قضية "شينجيانغ" الويغورية ذاتية الحكم شمال غربي الصين.وتابعت إنه في مواجهة جائحة (كوفيد-19) والضغوط الاقتصادية، عزز الجانبان تعاونهما، فيما تحافظ الصين على وضعها الخاص كشريك تجاري للدول العربية.وأكدت أن بلادها لا تسعى - مطلقا من خلال تعاونها أو المبادرات التي تطلقها بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط - إلى أية مصالح ذاتية أو أهداف جيوسياسية، مشددة على أن الأمر يعود لمواطني الشرق الأوسط لإيجاد والتوصل إلى حلول لقضايا المنطقة، كما أن الصين تدعم مسار التنمية الذي تختاره دول المنطقة لنفسها.وأوضحت يينغ أن المبادرة التي اقترحها وزير الخارجية الصيني خلال جولته الأخيرة في عدد من دول الشرق الأوسط؛ تعكس رؤية الصين للحل في المنطقة، وأن بكين تتطلع إلى مزيد من المناقشات مع دول المنطقة بما يعود بالاستقرار والازدهار على المنطقة بأسرها.