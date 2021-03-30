ضبط نجار مسلح أثناء الحفر للتنقيب عن الآثار في نبروه بالدقهلية

تمكنت ضباط مباحث وحدة مباحث مركز شرطة نبروه بمحافظة الدقهلية من ضبط نجار أثناء قيامه بالحفر والتنقيب عن الآثار بمنزله بقرية " أبستو" دائره المركز.وكان اللواء رأفت عبدالباعث، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء مصطفي كمال مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة نبروه من المدعو "هلال إ. ع. م " ۳۰ عامًا، عامل ومقيم قرية "أبستو" دائرة المركز بقيام المدعو "أحمد ر. ص. ع. س" 26 عامًا، نجار، ومقيم بذات القرية بالحفر داخل منزله بقصد التنقيب عن آثار.وانتقل على الفور ضباط المباحث إلي مكان البلاغ، وبالفحص والمعاينة تبين أن المنزل محل البلاغ مكون من طابقين ووجود حفرة داخل احدي الغرف بالطابق الأرضي "قطر ۳ أمتار وعمق ۳ أمتار"، وتم ضبط بعض أدوات الحفر.وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة وقيامه بالحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وتحرر عن ذلك المحضر رقم ١٤٨٩ لسنة ٢٠٢١ إداري مركز نبروه، وجارٍ العرض على النيابة العامة.