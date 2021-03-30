الجيش اليمني يهاجم مواقع الحوثيين بتعز

هاجمت قوات الجيش اليمني، اليوم الثلاثاء، مواقع لميليشيا الحوثي الإرهابية في منطقة المطاحن والحظين بجبهة مقبنة، غربي تعز، غربي اليمن.ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن مصدر عسكري يمني- لم تسمه- القول: إن المواجهات أسفرت عن مقتل وإصابة العديد من عناصر الميليشيا، مشيرا إلى أن عناصر الميليشيات تستخدم مختلف أنواع الأسلحة لإيقاف تقدم الجيش اليمني في محيط منطقة المطاحن، وتكبدت خسائر في الآليات والمعدات العسكرية.