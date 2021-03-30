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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بسبب صورة «سيلفي».. إنقاذ فتاة سقطت فى مياه النيل بطلخا

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 03:48 م
الإنقاذ النهري
الإنقاذ النهري
الدقهلية : عمرو الحوتى
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تمكنت قوات الإنقاذ النهري بالدقهلية، من إنقاذ فتاة سقطت في مياه النيل من أعلى كوبري طلخا أثناء جلوسها على سور الكوبري لالتقاط صورة سيلفي.

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى الكمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا لقسم شرطة أول المنصورة من إدارة شرطة النجدة، بسقوط فتاة بمياه نهل النيل المار أسفل كوبري طلخا دائرة القسم.

انتقلت على الفور قوات الإنقاذ النهري وضباط المباحث، وتم انتشالها وتبين عدم وجود إصابات ظاهرية بها، وبالفحص تبين أنها تدعى "مريم محمد عادل فتحي" ۲۱ سنة، طالبة بالفرقة الثانية كلية آداب، ومقيمة منطقة "المجزر الآلي" دائرة القسم، وبسؤالها قررت أنه أثناء جلوسها على سور الكوبري والتقاطها بعض الصور لنفسها بهاتفها المحمول، اختل توازنها وسقطت بالمياه ولم تتهم أحد بالتسبب في ذلك تم تحويلها إلى مستشفى المنصورة الدولي للاطمئنان على حالتها الصحية.

تحرر عن ذلك المحضر رقم ۳۱۱۲ لسنة ٢٠٢١ إداري قسم أول المنصورة، وجاري العرض على النيابة العامة.

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