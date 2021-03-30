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الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الخارجية»: مصر لديها علاقات قوية مع أغلب دول أمريكا اللاتينية

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 04:23 م
أشرف منير
أشرف منير
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قال نائب مساعد وزير الخارجية لشئون أمريكا الجنوبية أشرف منير، إن هناك علاقات قوية مشتركة بين مصر وأغلب دول أمريكا اللاتينية، والتي بدأت منذ أكثر من 70 عاما، لافتا إلى أن هناك العديد من عوامل التشابه بين الشعب المصري وشعوب دول أمريكا اللاتينية، خاصة في الظروف الحياتية والثقافية وكأنهم روح واحدة وفكر واحد ومن منبع واحد.

وأوضح أن هناك العديد من أوجه التشابه بين الحضارة الفرعونية وحضارة الانكا، لافتا إلى أن وزارة الخارجية المصرية تعمل بجد لتعميق العلاقات في جميع المجالات مع جميع دول أمريكا اللاتينية.

جاء ذلك خلال حضوره لقاء جمع محافظ الاسكندرية محمد الشريف اليوم الثلاثاء، مع سفير بيرو فى مصر بول باريدس؛ لبحث سبل التعاون وتعزيز العلاقات بين الجانبين على مختلف الأصعدة.

وأكد محافظ الإسكندرية - خلال اللقاء - اهتمامه بدفع وتنمية العلاقات بين مصر والبيرو في مختلف المجالات، مرحبا بزيادة التعاون المثمر على كافة الأصعدة.

ورحب المحافظ، بسفير جمهورية البيرو على أرض الإسكندرية، قائلا: "نعمل على تعزيز التعاون بين الجانبين على جميع المستويات لاسيما في المجالين الثقافي والسياحي"، لافتا إلى أنه يجب التركيز على العلاقات الثقافية بين الجانبين وخاصة أن الجانب الثقافي أحد أهم الجوانب التي تقرب الشعوب لبعضها البعض، منوها باستعداد المحافظة لتقديم الدعم الكامل لتعزيز تلك العلاقات بين الجانبين.

من جانبه، وجه سفير بيرو الشكر إلى محافظ الاسكندرية على حفاوة الاستقبال، معربًا عن رغبته في زيادة توطيد العلاقات بين البلدين من خلال فتح خطوط طيران مباشرة بين مصر ودول أمريكا اللاتينية، مؤكدا أن الإسكندرية من أهم المحافظات ولها طابع خاص.

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