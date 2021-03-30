محافظ الفيوم يتفقد قافلتى مواد غذائية مقدمة من «تحيا مصر» و«مصر الخير»

محافظ الفيوم يتفقد قافلتى مواد غذائية مقدمة من «تحيا مصر» و«مصر الخير»
الثلاثاء 30/مارس/2021 - 03:44 م
الفيوم - زينب علاءطباعة
تفقد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، قافلتى المساعدات الغذائية المقدمة من صندوق "تحيا مصر"و"مصر الخير" بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى للأسر الأولى بالرعاية بمحافظة الفيوم، وذلك ضمن حملتى "أبواب الخير"و"إفطار صائم" بهدف توفير وجبات إفطار للأسر الأكثر احتياجًا داخل منازلهم طوال شهر رمضان.
شملت قافلتى "صندوق تحيا مصر" و"مصر الخير" لمحافظة الفيوم، 9 شاحنات، محملة بـ 16 ألف كرتونة مواد غذائية، بواقع 10 اآلاف كرتونة من صندوق تحيا مصر، و6 اآلاف كرتونة من جمعية مصر الخير، زنة الكرتونة 10،7 كجم للكرتونة، كما شملت القافلة 16 ألف شنطة دواجن، بواقع 10 ألاف شنطة من صندوق تحيا مصر، و6 ألاف شنطة من مصر الخير، تتضمن كل شنطة عدد 2 من الدواجن بمتوسط وزن 2،3 كيلو جرام، دعمًا للأسر الأولى بالرعاية بالمناطق الأكثر احتياجًا.
وأضاف المحافظ، أن المساعدات ستوزع من خلال 123 جمعية رئيسية على الأسر الأولى بالرعاية، طبقًا لضوابط محددة بشكل منظم وبمنتهى الشفافية بمتابعة وإشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالفيوم، لضمان وصول المساعدات لمستحقيها، ومن خلال التنسيق مع الجمعيات الأهلية، والتى بدورها تتولى عملية التوزيع المباشر على الأسر المستهدفة، مؤكدًا على مراعاة التباعد وعدم التزاحم أثناء التوزيع، وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية التي أعلنتها الحكومة للتصدي لفيروس كورونا.
ووجه "محافظ الفيوم" الشكر للقيادة السياسية على إهتمامها بمحافظة الفيوم، وكذلك وزارة التضامن الإجتماعى، وصندوق تحيا مصر، ومصر الخير، على إستمرار إنطلاق قوافل المساعدات والرعاية للفئات الأكثر إحتياجا كأهم أولويات الحكومة مع تعميق الشراكة مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية فى خدمة الأهالي، لافتًا إلى أن هذا التعاون يجسد نموذجًا للشراكة الناجحة بين كل أطراف العمل المجتمعي من حكومة ومجتمع مدني وقطاع خاص.
شهد فعاليات قافلتى المساعدات الغذائية، محمد جابر مدير الدعم الاجتماعى بصندوق تحيا مصر، ومي أسامة منسق الصندوق بالفيوم، ووليد قطب مدير مكتب مؤسسة مصر الخير بالفيوم، والمستشار أحمد ماهر عضو مجلس إدارة جمعية صلاح الدين الأيوبى، وعدد من ممثلي الجمعيات الأهلية الشريكة.
شملت قافلتى "صندوق تحيا مصر" و"مصر الخير" لمحافظة الفيوم، 9 شاحنات، محملة بـ 16 ألف كرتونة مواد غذائية، بواقع 10 اآلاف كرتونة من صندوق تحيا مصر، و6 اآلاف كرتونة من جمعية مصر الخير، زنة الكرتونة 10،7 كجم للكرتونة، كما شملت القافلة 16 ألف شنطة دواجن، بواقع 10 ألاف شنطة من صندوق تحيا مصر، و6 ألاف شنطة من مصر الخير، تتضمن كل شنطة عدد 2 من الدواجن بمتوسط وزن 2،3 كيلو جرام، دعمًا للأسر الأولى بالرعاية بالمناطق الأكثر احتياجًا.
وأضاف المحافظ، أن المساعدات ستوزع من خلال 123 جمعية رئيسية على الأسر الأولى بالرعاية، طبقًا لضوابط محددة بشكل منظم وبمنتهى الشفافية بمتابعة وإشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالفيوم، لضمان وصول المساعدات لمستحقيها، ومن خلال التنسيق مع الجمعيات الأهلية، والتى بدورها تتولى عملية التوزيع المباشر على الأسر المستهدفة، مؤكدًا على مراعاة التباعد وعدم التزاحم أثناء التوزيع، وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية التي أعلنتها الحكومة للتصدي لفيروس كورونا.
ووجه "محافظ الفيوم" الشكر للقيادة السياسية على إهتمامها بمحافظة الفيوم، وكذلك وزارة التضامن الإجتماعى، وصندوق تحيا مصر، ومصر الخير، على إستمرار إنطلاق قوافل المساعدات والرعاية للفئات الأكثر إحتياجا كأهم أولويات الحكومة مع تعميق الشراكة مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية فى خدمة الأهالي، لافتًا إلى أن هذا التعاون يجسد نموذجًا للشراكة الناجحة بين كل أطراف العمل المجتمعي من حكومة ومجتمع مدني وقطاع خاص.
شهد فعاليات قافلتى المساعدات الغذائية، محمد جابر مدير الدعم الاجتماعى بصندوق تحيا مصر، ومي أسامة منسق الصندوق بالفيوم، ووليد قطب مدير مكتب مؤسسة مصر الخير بالفيوم، والمستشار أحمد ماهر عضو مجلس إدارة جمعية صلاح الدين الأيوبى، وعدد من ممثلي الجمعيات الأهلية الشريكة.