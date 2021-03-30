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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الفيوم يتفقد قافلتى مواد غذائية مقدمة من «تحيا مصر» و«مصر الخير»

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 03:44 م
الدكتور أحمد الأنصارى
الدكتور أحمد الأنصارى
الفيوم - زينب علاء
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تفقد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، قافلتى المساعدات الغذائية المقدمة من صندوق "تحيا مصر"و"مصر الخير" بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى للأسر الأولى بالرعاية بمحافظة الفيوم، وذلك ضمن حملتى "أبواب الخير"و"إفطار صائم" بهدف توفير وجبات إفطار للأسر الأكثر احتياجًا داخل منازلهم طوال شهر رمضان.

شملت قافلتى "صندوق تحيا مصر" و"مصر الخير" لمحافظة الفيوم، 9 شاحنات، محملة بـ 16 ألف كرتونة مواد غذائية، بواقع 10 اآلاف كرتونة من صندوق تحيا مصر، و6 اآلاف كرتونة من جمعية مصر الخير، زنة الكرتونة 10،7 كجم للكرتونة، كما شملت القافلة 16 ألف شنطة دواجن، بواقع 10 ألاف شنطة من صندوق تحيا مصر، و6 ألاف شنطة من مصر الخير، تتضمن كل شنطة عدد 2 من الدواجن بمتوسط وزن 2،3 كيلو جرام، دعمًا للأسر الأولى بالرعاية بالمناطق الأكثر احتياجًا.

وأضاف المحافظ، أن المساعدات ستوزع من خلال 123 جمعية رئيسية على الأسر الأولى بالرعاية، طبقًا لضوابط محددة بشكل منظم وبمنتهى الشفافية بمتابعة وإشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالفيوم، لضمان وصول المساعدات لمستحقيها، ومن خلال التنسيق مع الجمعيات الأهلية، والتى بدورها تتولى عملية التوزيع المباشر على الأسر المستهدفة، مؤكدًا على مراعاة التباعد وعدم التزاحم أثناء التوزيع، وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية التي أعلنتها الحكومة للتصدي لفيروس كورونا.

ووجه "محافظ الفيوم" الشكر للقيادة السياسية على إهتمامها بمحافظة الفيوم، وكذلك وزارة التضامن الإجتماعى، وصندوق تحيا مصر، ومصر الخير، على إستمرار إنطلاق قوافل المساعدات والرعاية للفئات الأكثر إحتياجا كأهم أولويات الحكومة مع تعميق الشراكة مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية فى خدمة الأهالي، لافتًا إلى أن هذا التعاون يجسد نموذجًا للشراكة الناجحة بين كل أطراف العمل المجتمعي من حكومة ومجتمع مدني وقطاع خاص.

شهد فعاليات قافلتى المساعدات الغذائية، محمد جابر مدير الدعم الاجتماعى بصندوق تحيا مصر، ومي أسامة منسق الصندوق بالفيوم، ووليد قطب مدير مكتب مؤسسة مصر الخير بالفيوم، والمستشار أحمد ماهر عضو مجلس إدارة جمعية صلاح الدين الأيوبى، وعدد من ممثلي الجمعيات الأهلية الشريكة.

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