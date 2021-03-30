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الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

ارتفاع عجز الموازنة في كندا لـ 268 مليار دولار في يناير بسبب كورونا

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 03:44 م
عجز الموازنة في
عجز الموازنة في كندا
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أعلنت وزارة المالية الكندية، ارتفاع عجز الموازنة إلى 268.2 مليار دولار كندي خلال الـ10 أشهر الأولى من العام المالي الحالي، مقارنة بعجز قدره 10.6 مليار دولار كندي خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق، حيث تم اعتماد المزيد من الإنفاق على المساعدات الطبية الوبائية لمواجهة فيروس كورونا، فيما بلغ صافي الدين الفيدرالي أقل بقليل من 1.09 تريليون دولار خلال شهر يناير الماضي.

وذكرت الوزارة، في بيان اليوم الثلاثاء، أن "التحول غير المسبوق في النتائج المالية للحكومة يعكس التدهور الحاد في الوضع الاقتصادي والتدابير المؤقتة التي تم تنفيذها نتيجة تفشي فيروس كورونا خلال هذه الفترة".

وأشار إلى ارتفاع نفقات برنامج المساعدات الوبائية بنسبة 83.9% ليسجل ما يقرب من 474 مليار دولار بين أبريل 2020 ويناير 2021، مقارنة بـ 257.7 مليار دولار في العام المالي السابق.

وأوضح البيان تراجع الإيرادات منذ بداية العام المالي الحالي بنسبة 14.7٪، حيث سجلت الإيرادات 235.8 مليار دولار في يناير الماضي، بانخفاض قدره 40.5 مليار دولار عن الفترة نفسها من العام المالي السابق، مما يعكس انخفاضا واسعا في الإيرادات الضريبية.

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