انطلاق أعمال الدورة الـ41 للمجلس التنفيذي لمنظمة إيسيسكو

انطلقت اليوم الثلاثاء أعمال الدورة 41 للمجلس التنفيذي لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، عبر تقنية الاتصال المرئي للمرة الأولى في تاريخ المنظمة، بحضور أعضاء المجلس ومشاركة أمناء اللجان الوطنية في الدول الأعضاء.وقال المدير العام للإيسيسكو الدكتور سالم بن محمد المالك- في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للدورة- إنه على الرغم من كل الصعاب التي ‏جابهت البشرية جراء جائحة "كوفيد-19"، حاولت الإيسيسكو جاهدة أن تحول هذه الجائحة من محنة إلى منحة، وقامت بتحقيق الكثير من الإنجازات.وأوضح المالك أن الإيسيسكو تتطلع إلى تواصل العمل مع أعضاء مجلسها التنفيذي يدا بيد، ليكون كل عضو مستشارًا للمنظمة تتبادل معه الآراء والأفكار وتتداول معه مختلف المشاريع والبرامج.وأشاد الدكتور المالك بالدول الأعضاء التي تحرص على سداد مساهمتها في موازنة الإيسيسكو بوقتها، مشيرًا إلى أن الالتزام بسداد المساهمات يمكن المنظمة من تحقيق الأهداف والغايات بما يعطيها موقعًا دوليًا مميزًا بين المنظمات فتلبي احتياجات دولها الأعضاء على أكمل وجه.وعقب انتهاء الجلسة الافتتاحية، انطلقت أعمال الجلسة الأولى من أعمال الدورة 41 للمجلس لتنفيذي للإيسيسكو، والتي ستستعرض على مدى يومين تقارير عن أنشطة المنظمة لعامي 2019 و2020، وعددًا من الوثائق الاستراتيجية، والمشاريع التي ستقوم قطاعات المنظمة بتنفيذها خلال الأعوام القادمة.